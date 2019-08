Romeins masker weer een stapje verder

Ooggaten

Hetfeld liet zich inspireren door het masker van een Romeinse ruiter dat in 1915 in de Waal is gevonden. Dat masker is nu één van de pronkstukken in Museum Het Valkhof. Het masker waaraan Hetfeld nu werkt wordt veel groter: 6 meter hoog en 2,5 meter breed. Het zal straks ook als uitkijkpost fungeren. Idee is dat de mensen straks achter in het gezicht kunnen klimmen om de stad door de ooggaten van het masker te bekijken.



Hetfeld won er twee jaar geleden een ideeënwedstrijd mee en begon in Nijmegen, op de werf Gelria, met de opbouw van het masker. De werf werd echter verkocht en hij concentreerde zijn werkzaamheden op de andere vestiging in Millingen.