Rookkolom boven buitengebied Groesbeek door brand in werkplaats

Hoogwater­ramp kwam net te vroeg voor Waterschap Limburg

ROERMOND/GENNEP - De hoogwaterramp in Limburg in de afgelopen zomer kwam voor Waterschap Limburg nét te vroeg. In het najaar stonden namelijk oefeningen gepland die medewerkers van het schap moest leren wat hun en andermans taken zijn in het geval van een watercrisis.

18 januari