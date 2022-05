Ruim 1700 mensen testen hun wandelbenen bij Groesbeekse Bosbesjestocht

Trouwblou­se van oorlogs­bruid Betsy na 75 jaar weer uit Canada terug in Groesbeek

GROESBEEK - Een trouwblouse van parachutestof. Zwart-wit foto’s van een soldaat en een mooie jonge vrouw. Plús, een medaillon met inscriptie: ‘To Betty from Mike’. Het was een bijzonder pakketje dat het Vrijheidsmuseum in Groesbeek kortgeleden ontving.

