Rust roest: Kerkhof voor oude Amerikaanse legertrucks in de Ooijpolder

53-jarige Groesbeke­naar vond dat hij best seks kon hebben met 14-jarig meisje

29 maart ARNHEM - Nee, hij vond het niet ongepast dat hij als vijftiger seksueel contact had met een net veertienjarig meisje. En hij had haar toch niet gedwongen? Tegen een 53-jarige Groesbeker is vandaag een gevangenisstraf van veertig maanden geëist waarvan tien maanden voorwaardelijk voor ontucht met het meisje in Epe in augustus vorig jaar.