Rutger Daamen uit Kekerdom stopte wel twintig jaar in zijn laatste maanden

Fietspad Waalbrug ruim anderhalve maand dicht, daarna is het gedaan met ‘spookrij­ders’

NIJMEGEN - Het fietspad op de Waalbrug in de richting van Nijmegen Noord, wordt van 24 oktober tot en met 16 december afgesloten. Het fietspad wordt namelijk omgebouwd is straks in twee richtingen te berijden. Dat gebeurt nu ook al, maar hoort eigenlijk niet.

14:04