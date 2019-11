‘Rutte-bedreiger’ opgepakt voor vuurwapen, brandstichting en intimideren man uit Leuth

Branden

De 24-jarige wordt door de politie óók gelinkt aan recente autobranden in Leuth en een brand in een overslagkraan in Millingen, beide van de man uit Leuth. ,,Deze brandstichtingen nemen we mee in ons onderzoek naar deze verdachte”, zegt een politie-woordvoerder.



De brand in Leuth vond in de nacht van 3 op 4 november plaats aan de Margrietstraat bij de woning van de Leuthenaar. Een personenauto, bedrijfsbus, caravan en aanhangwagen gingen in vlammen op; de schade wordt geschat op 50.000 euro.