Schaap mogelijk gegrepen door wolf in Ooijpolder: DNA-monster ‘dader’ afgenomen

VideoOOIJ - In een weiland aan de Leuthsestraat/Hubertusweg in de Ooijpolder is vannacht een schaap vermoedelijk door een wolf gegrepen. Er zijn inmiddels DNA-monsters van de plekken waar het schaap gebeten is - daar zit speeksel van de dader - afgenomen, zodat in het laboratorium vastgesteld kan worden of het inderdaad om een wolf gaat. Dat duurt enkele weken.