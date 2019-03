Schilderij uit Paleis Noordeinde nu in expositie Koekkoekhuis Kleef

Het begon allemaal met een paar stoffige dozen op de zolder van het Legermuseum in Delft. Conservator en historicus Jos Hilkhuijsen was daar aan het rondneuzen omdat het museum naar de voormalige vliegbasis Soesterberg ging verhuizen. In de verwarmingsketelruimte wachtte hem een bijzondere ontdekking. En die heeft nu, na vijf jaar research, een boek opgeleverd over Herman Koekkoek, als ‘schilder van oorlog en vrede’ en een expositie in het B.C. Koekkoekhuis in Kleef.



,,Het waren een paar platte dozen zonder opschrift”, vertelt Hilkhuijsen. ,,Toen ik ze openmaakte, wist ik niet wat ik zag. ,,Er bleken 162 illustraties in te zitten van The Illustrated London News uit de jaren 1903 tot 1918. Militaire taferelen van de Russisch-Japanse oorlog, de Balkanoorlog en de Eerste Wereldoorlog, met de handtekening van H.W. Koekkoek. ,,Ik vond de tekeningen zo indrukwekkend dat mijn nieuwsgierigheid direct gewekt was. Hier wilde ik meer van weten. Hoe kwamen deze tekeningen in het ketelhuis terecht? En wat was er bekend over deze kunstenaar?”