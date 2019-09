Scholen Lent en Millingen herdenken slachtoffer na dodelijk ongeluk, hulp voor leerlingen

Het meisje werd geschept door een auto die van de weg raakte en over het vrijliggende fietspad schoot. Ze overleed ter plekke. Lieke Steeg was net begonnen op een nieuwe school, het Citadel College in Lent. Daarvoor zat ze op basisschool St. Martinus in Millingen. Ze was lid van carnavalsvereniging De Deurdouwers en dit jaar page van de jeugdprins Skip.



De St. Martinusschool opende dinsdag de deuren voor leerlingen en ouders en leerkrachten om de gebeurtenis te verwerken. Daar waren zo’n zestig mensen bij aanwezig, zegt directeur Vincent Scholte.



,,We hebben gehuild om Lieke, we hebben gedacht aan Lieke. We hebben het gewoon laten gebeuren, dit soort dingen moet je niet regisseren. Er is een gedenkhoekje voor Lieke. Een tafel met haar foto, waar mensen een berichtje kunnen achterlaten.”