Scholiere (11) overlijdt nadat automobilist haar schept op fietspad in Persingen

De allerlaat­ste keer voor de kermismees­ter van Groesbeek

31 augustus GROESBEEK - Als hij in een botsauto zit, zal hij niet snel met een slinkse stuurweging een ander een nekhernia bezorgen. Hij is niet het type dat in een achtbaan gaat zitten en keihard whoe hoe roept bij het naar beneden denderen van de karretjes. Met de armen in de lucht. Stef van de Poll, die stopt als kermismeester in Groesbeek, is een rustig en bedachtzaam mens.