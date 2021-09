Schoolreisje naar Berlijn of Praag? Ineens gaat iedereen naar Maastricht

De regels voor leerlingen zonder inentingen tegen corona in het buitenland zijn streng: bijna dagelijks moeten ze zich laten testen, met veel geregel tot gevolg. Reden om de populaire uitjes in veel gevallen te schrappen.



,,Voor januari 2022 gaan we niet op reis", zegt Berni Drop, rector van het Montessori College in Nijmegen en Groesbeek. ,,Er zijn nog te veel variabelen om in het najaar al buitenlandse reizen te maken. Hoe om te gaan met niet-gevaccineerde leerlingen op reis ligt heel ingewikkeld. We gaan ervan uit dat de VO-raad (vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, red) deze ontwikkeling ook volgt en nog met een standpunt komt.”