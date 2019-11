Schrijver Thomas Olde Heuvelt crasht met auto in eigen ‘HEX-dorp’ Beek: ‘No worries’

Wylerheks

Dat het ongeluk uitgerekend in Beek is ontstaan, is opmerkelijk te noemen. Het dorp speelt de hoofdrol in HEX, het internationaal bekroonde boek van de fantasyschrijver. In deze thriller uit 2016 is Beek in de greep van de zogeheten Wylerheks, waarmee het uit de hand loopt als jongeren gaan experimenteren. Olde Heuvelt kreeg grote complimenten over de dorpsthriller, ook van Stephen King die het ‘briljant en volstrekt origineel’ noemde.