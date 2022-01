Schuldeisers van Groesbeekse profclub Achilles’29 kunnen fluiten naar 1,3 miljoen euro

KNVB straft Achilles’29 met punt in mindering; ploeg zakt naar degradatie­plaats

GROESBEEK - Achilles’29 heeft een punt in mindering gekregen van de KNVB. De Groesbeekse derdedivisionist wordt gestraft door de voetbalbond, omdat er iets mis is met de aanlevering van de financiële stukken. Wat er precies fout is gegaan, houdt de KNVB in het midden.

8 april