Schuttersfederatie Rijk van Nijmegen-de Betuwe bestaat 75 jaar

Jos en Luc vertaalden ieder 250 levensver­ha­len

GROESBEEK – Jos Dierick en Luc Ronde hebben ieder 250 levensverhalen van Canadese soldaten vertaald voor de stichting Faces to Graves. Daarom werden ze door voorzitter Alice van Bekkum tijdens een bijeenkomst van de stichting in Groesbeek in het zonnetje gezet.

15 mei