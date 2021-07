Scooterrijder zwaargewond bij aanrijding in Groesbeek

De Beekse ‘namenklok’ is weg uit de toren

25 juni BEEK - Molenhoeker Wim Creemers staat opeens weer oog in oog met de Willibrordusklok die hij kent van zijn tijd als misdienaar in de Bartholomaeuskerk in Beek. Druk filmend en fotograferend ziet hij hoe het honderden kilo’s zware gevaarte met groot materieel uit de toren werd gehesen, en nu hangt het voor een clubje belangstellenden nog even te bungelen voor hij een bestelwagen in gaat.