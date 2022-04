Sil (17) weer thuis na zwaar scooterongeval, vader is laaiend: ‘Ze lieten mijn zoon als oud vuil liggen’

update / met video Nog geen aanhoudin­gen na ernstige aanrijding in Groesbeek, auto teruggevon­den in Duitsland

GROESBEEK - Bij een aanrijding in Groesbeek is gisteravond een scooterrijder gewond geraakt. De scooter waarop hij reed, werd op de Hoge Horst geschept door een auto, die er vervolgens vandoor ging. Er is nog niemand aangehouden. Inmiddels heeft de politie de auto teruggevonden in de Waldstrasse in Kranenburg.

15:21