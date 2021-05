Slachtoffer wil mysterieuze zaak Groesbeekse kermisschoppers openbreken en doet nieuwe aangifte

Quote

In deze zaak, ook al was de uitkomst buitenge­woon onbevredi­gend, is al wel een uitspraak geweest. De kans is groot dat je in deze zaak weer bij dezelfde verdachten uitkomt. Het OM moet nu beoordelen of het kansrijk is om dat beginsel te omzeilen. Anders is het kansloos

Henny Sackers, Strafrechtgeleerde