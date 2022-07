Sloop en nieuwbouw aan de Chopinstraat in Groesbeek

Burgemees­ter beëdigt Meike ten Westeneind (de dochter van) en Gerhard Boot als carrousel­le­den

GROESBEEK - Burgemeester Slinkman van Berg en Dal heeft deze week twee nieuwe leden van de carrousel beëdigd in de raadszaal van het gemeentehuis in Groesbeek. Meike ten Westeneind (25) is van de partij Lokaal. Zij woont in Millingen en is de dochter van de huidige wethouder Alex ten Westeneind. Ten Westeneind is nieuw in de lokale politiek.

