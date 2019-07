‘Sloten-gate’ in Groesbeek: Achilles’29 vervangt sloten van kantine, maar staat ineens zelf voor dichte deur

Rob wil 'de polder’ meer bij omroep betrekken

7:30 GROESBEEK - Rob Bekers is per 1 juli de nieuwe voorzitter van de lokale Omroep Berg en Dal. Die moet verjongen en heeft meer vrijwilligers nodig, vooral uit ‘de polder'. Want er is wel één publieke lokale omroep in de gemeente Berg en Dal, maar de fusie is niet geslaagd.