Sluiting praktijken dreigt door tekort doktersassistentes

LEUTH/NIJMEGEN - Er dreigt een groot tekort aan doktersassistenten. In Gelderland kan dat binnen twee jaar oplopen tot 92. Als er niets gebeurt, moeten praktijken hun deuren sluiten, waarschuwt de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA). In de Ooijpolder dreigt dat scenario deze zomer al.

‘Misschien moet ik mijn praktijk in de zomer een paar weken sluiten, omdat er geen assistente is’. Frank Leurs, huisarts in Leuth, luidde voorbije week via Facebook de noodklok. Zijn huisartsengroep Milbergen - met locaties in Millingen, Leuth, Ooij en Beek - zit al maanden met een onvervulde vacature voor doktersassistent. Door twee langdurige ziektegevallen, een zwangerschapsverlof en de aanstaande vakantieperiode dreigt een probleem.



De situatie bij de huisartsengroep uit de Ooijpolder staat niet op zich. Uit prognoses van het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt dat het tekort aan doktersassistenten in ons land in 2022 kan oplopen tot 600. In Gelderland zouden er volgens cijfers van werkgeversvereniging Zorg en Welzijn over twee jaar al 92 assistenten te weinig zijn.

Quote Als de trend zich voortzet, vrees ik dat ook bij andere praktijken in de toekomst de deur - al dan niet tijdelijk - dicht moet Kees Gillis, Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten

,,De problematiek uit de Ooijpolder is herkenbaar. Ook van andere praktijken weet ik dat de situatie nijpend wordt’', laat voorzitter Kees Gillis van de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten weten. ,,Een huisartsenpost in Houten is door personeelsgebrek al definitief dicht gegaan. Als de trend zich voortzet, vrees ik dat ook bij andere praktijken in de toekomst de deur - al dan niet tijdelijk - dicht moet.’’

Kwaliteit van huisartsenzorg in gevaar