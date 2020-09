Snellere route naar de Aldi: Nederlandse slogans in Duitse verkiezingsstrijd

Het CDU en de FDP (liberalen) hebben in het verkiezingsprogramma opgenomen dat ze een afrit (Ausfahrt) in de B9 (weg langs Kranenburg) willen. Een afrit naar de Einkaufsarena met trekkers als Aldi en DM. Zo'n afrit moet via de Tiggelstrasse voor een snellere route naar de Aldi zorgen. Die wordt wekelijks door ettelijke duizenden mensen uit de regio Nijmegen en verder - zelfs tot uit Rotterdam - bezocht.

Waarom zit die afrit er niet in?

De B9 zou dé weg tussen Nijmegen en Kleef moeten worden. Maar na protesten vanuit de natuurbeweging werd in de jaren 60 van de vorige eeuw - toen was er nog geen Aldi in Kranenburg - abrupt met de aanleg gestopt. De weg loopt nu min of meer dood midden in het weiland: je kunt er nog wel rechtsaf richting Goch. De afrit in de B9 naar Kranenburg is er toen ook uit gehaald. Consumenten moeten zich nu door het dorpje Wyler wurmen richting Kranenburgse Aldi of ze moeten een eind omrijden.