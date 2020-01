Soap gaat verder: kort geding over recht van overpad sportcomplex Achilles

Het kort geding dient op 8 januari voor de rechtbank in Arnhem.

Dat zegt woordvoerder Marcel Schiphorst van DDP. De firma van Booking.com-miljonair Kees Koolen bezit achter het sportcomplex De Heikant een mega-kippenfarm. DDP wil er een melkfabriek beginnen en zegt recht van overpad te hebben, vanaf de Cranenburgsestraat over De Heikant tot de kippenfarm. ,,Maar de familie Derks houdt de poort op slot", zegt Schiphorst. ,,We hebben een aanvraag voor de wijziging van het bestemmingsplan (van kippen naar melk, ThM) bij de gemeente ingediend en we willen dat ons bedrijf van twee kanten bereikbaar is."

In eerste instantie wilde DDP de nieuwe eigenaar van De Linde aanspreken, Theo Peters van het Nijmeegse bedrijf Bobo Vastgoed. Peters kocht met een partner enkele maanden geleden De Linde, het familiebedrijf van de Derksen, dat naast het sportcomplex De Heikant ligt. Peters verhuurt De Linde terug aan de familie Derks.

,,We hebben gesproken met Peters”, aldus Schiphorst eerder in deze krant. ,,Ons recht van overpad gaat over grond van Peters, maar ook over een stukje grond van Harold Bons én over 14 meter grond van de Derks Pensioen BV. Met Peters en Bons hebben we geen discussie, wel met de familie Derks. Die houdt ook de poort op slot.”

‘Veiligheid speelt een rol’

Schiphorst wil om meerdere redenen dat het bedrijf van twee kanten (via de Dennenkamp én via de Cranenburgesestraat) te bereiken is. ,,We moeten er met onze vrachtwagens bij kunnen, maar ook de veiligheid speelt een rol. Stel dat er brand uitbreekt; dan moet de brandweer er bij kunnen. Het gaat ons ook om het principe. Wij hebben recht van overpad: dat kun je niet zomaar negeren.”