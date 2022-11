Sociaal een beetje onhandig: Flip Franssen laat liever zijn foto’s spreken

Grensstad Kleef is in rep en roer: ‘Steinmänn­chen’ vernield

KLEEF - Kleef is in rep en roer. Onverlaten hebben de Steinmännchen vernield. Het kunstwerk van duizenden opgestapelde steentjes in het Reichswald (Tiergartenwald) is omver getrapt. De politie heeft een verdachte in beeld, maar er is nog geen aanhouding verricht.

11 november