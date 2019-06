Spoedgeval: huisarts zoekt assistent

Tweede editie Wasbèrre Schlager­fest: gezellig, maar datum is wat ongelukkig

16 juni DE HORST – De tweede editie van het Wasbèrre Schlagerfest in café-zaal Oomen aan de Reestraat in kerkdorp De Horst was zondagmiddag zoals verwacht gezellig. Een kleine honderd belangstellenden waren naar het Wasbèrre Schlagerfest gekomen.