‘Spookauto’ rijdt zonder bestuurder De Groesbeek in

Lachen mocht, want het was iedereen direct helder dat er zich geen persoonlijke ongelukken voordeden bij het incident, dat rond etenstijd gebeurde.



De personenauto was vanaf het naastgelegen parkeerterrein op de Markt spontaan gaan rijden zonder dat er iemand in zat. De automobiliste die hem had geparkeerd was, zo bleek, vergeten de wagen op de handrem te zetten.