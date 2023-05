Spraakmakende Russische oorlogstank weg bij Vrijheidsmuseum, op weg naar Amsterdam

De spraakmakende en zwaar beschadigde Russische oorlogstank bij het Vrijheidsmuseum in Groesbeek is begin deze week weggehaald. Het gevaarte is met een oplegger van defensie naar Amsterdam vervoerd, waar het elf dagen wordt tentoongesteld op het Leidseplein.