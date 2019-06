‘Staart’ gevonden in voortuin Millingen aan de Rijn, maar bom nog niet

Oprit

Hurkmans heeft als eigenaar van zijn bedrijf Hurkmans Grondwerken ervaring met het vinden van explosieven. ,,Ik was een oprit aan het leggen en had meteen door dat dit wel eens gevaarlijk zou kunnen zijn.” Hem werd verteld dat bij de staart een 50-kilo-bom hoort uit de Tweede Wereldoorlog.

Geavanceerde apparatuur

Angst dat de bom bij het zoeken zou ontploffen, had Hurkmans niet. ,,Het speuren gebeurt met geavanceerde apparatuur. Die mensen weten heel goed wat ze doen.” Hurkmans is van plan het Hoewel de bom niet is aangetroffen, is Hurkmans niet bang dat deze alsnog explodeert. ,,Hij ligt waarschijnlijk op een diepte van meer dan een meter. Dan is het veilig, is mij verzekerd.”