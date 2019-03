Statushouders Leuth geschrokken na steen door ruit

LEUTH - De schrik zit er goed in bij de zes statushouders die wonen in de pastorie van de Leuthse kerk. Onbekenden hebben onlangs ’s nachts een halve stoeptegel door een keukenraam gegooid, zo maakte de politie donderdag bekend.

Er waren mensen aanwezig in de keuken. Niemand werd geraakt, maar de bewoners maken zich nu wel zorgen over hun veiligheid. Aan de beschadigingen rondom enkele ramen is te zien dat er meerdere pogingen zijn gedaan om een steen naar binnen te gooien.

Veilig kunnen leven

Burgemeester Mark Slinkman van de gemeente Berg en Dal heeft de bewoners inmiddels bezocht om ze een hart onder de riem te steken. ,,Ik vind dit heel erg”, zegt Slinkman. ,,Deze jongemannen zijn naar Nederland gevlucht, omdat ze niet meer veilig waren in hun eigen land. Ze hebben familie en vrienden achter moeten laten. Ze hoopten hier veilig te kunnen leven. Wat mij betreft moet dat ook zo zijn.”



Pastoor Henk Janssen van de pastorie neemt nu maatregelen om de kans te verkleinen dat zoiets weer gebeurt. ,,We hangen lampen met bewegingssensoren op en het hekwerk krijgt nieuwe sloten. We nemen nog enkele maatregelen die zullen helpen, maar ik vind het wel jammer dat het nodig is.”



Begin februari hielden de statushouders, afkomstig uit Syrië, in de Leuthse pastorie een open dag om nader kennis te maken met buurtgenoten en andere belangstellenden. De dag was zeer druk bezocht.

Triest