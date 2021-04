Stiekem toch een test voor de lotto en de supermarkt: ‘Ik verwacht zondag wel meer echte grenspendelaars’

De faam van de asperges van Spargel­haus Kessel reikte tot ver over de grens, nu valt het doek

13 april KESSEL - Das Spargelhaus in Kessel sluit. Dat is een tegenvaller voor de vele inwoners in de regio Nijmegen die in de maanden mei, juni en juli de grens overstaken om er asperges te gaan eten. De faam van het restaurant in het dorpje bij Goch reikte namelijk tot ver over de (verdwenen) grens.