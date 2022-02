Stormloop op kavel van 175.000 euro voor tiny house in Millingen

Uitzonder­lijk: wijzer van de grote klok van de Sint Martinus­kerk gestolen

MEHR (KRANENBURG) - Was de dader dronken of dacht hij tijd te winnen met zijn uitzonderlijke diefstal? Of ging het puur om de opbrengst van het metaal? Vanaf de kerktoren van de Sint Martinuskerk in het Duitse plaatsje Mehr is in elk geval een wijzer van de kerkklok gestolen.

28 januari