Stotteraar Joop stelde zijn allereerste vraag aan Dries van Agt: ‘Van zenuwen wel drie keer wezen plassen’

Vrouw met corona trekt masker van begeleid­ster weg, spuugt vol in haar gezicht en bijt; ‘vies en vernederd’

Het was in oktober 2020, nog aan het begin van de coronacrisis. Een bewoonster van een woongroep in Groesbeek met psychische problemen bleek positief getest en moest op haar kamer in isolatie. Ze werd boos op haar begeleidster, trok het medisch mondmasker van het hoofd van de vrouw en spuugde haar vol in het gezicht. Vervolgens beet ze haar.

9 april