Straatnaam Janssen moet toch weg in Rindern na mogelijk seksueel misbruik door bisschop

Voornaam

De bewoners van de straat – die nu adreswijzigingen moeten sturen – hebben er nog voor gepleit om de naam te handhaven, want die komt in de grensregio ook aan Duitse kant vaak voor. ‘Haal dan het onderbordje weg’, bepleitten ze eerder. Want in Kleef wordt met een klein bordje onder de straatnaam aangegeven om wie het gaat. Maar daar wil de stad Kleef niet aan, om de simpele reden dat het de bedoeling is om mensen naar wie een straat is vernoemd ook met de voornaam te gaan vermelden.