Straf op niet komen opdagen bij bezichtiging huurwoning

Deze aanscherping van de regels is opgenomen in de nieuwe huisvestingsverordening die momenteel door dertien gemeenten in de regio Nijmegen wordt vastgesteld. Het zoeksysteem van Entree betreft de huizen van twintig woningcorporaties. Het is wettelijk verplicht om om de vier jaar de verordening tegen het licht te houden en zo nodig aan te passen.

Leegstand

Gebleken is dat nogal wat huurders en mensen die nog geen huis hebben zich louter aanmelden om te weten hoe hoog ze op de lijst staan. Als ze worden uitgenodigd voor een bezichtiging geven ze niet thuis. ‘Dat kan leiden tot lange verhuurprocessen met leegstand en langer wachten voor woningzoekenden die de woning wel willen huren’, zo staat in een adviesnota aan de gemeenteraad van Berg en Dal.



,,Als ze laten weten dat ze niet komen, is er niks aan de hand. Maar als ze niet het fatsoen hebben om zich af te melden, volgt deze sanctie”, aldus een woordvoerster van woningcorporatie Oosterpoort. De corporaties nodigen vaak meerdere kandidaten tegelijk uit voor een bezichtiging: Oosterpoort vijf, andere tot tien mensen. ,,Maar vaak komen er maar een of twee opdagen en soms niemand”, aldus de woordvoerster. Een kwart tot de helft laat verstek gaan.

Nummer 1