Straks sinterklaas, maar nu eerst de kerstmarkt in Kleef

Niet meer blowen op straat in Berg en Dal

30 november GROESBEEK - Het is in de gemeente Berg en Dal vanaf 14 december verboden om op straat te blowen of andere drugs te gebruiken. Ook paddo's zijn taboe. In de vergadering van 13 december komt er althans een voorstel in de gemeenteraad aan de orde om in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) een verbod op te nemen dat drugsgebruik op openbare plaatsen verbiedt. De dag erop gaat het verbod in.