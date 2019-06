Streep door nieuwe adaptieve school Berg en Dal: minister trekt stekker uit experiment

Hotel Credible in Nijmegen groeit en is duurzaam, en wint daarom een MVO Award

3 juni NIJMEGEN / BERG EN DAL / WIJCHEN - Hotel Credible in Nijmegen heeft maandagavond de MVO Award 2019 gewonnen. Ook pannenkoekenhuis De Duivelsberg in Berg en Dal was genomineerd, net als Prode in Wijchen, een bedrijf in webdesign en online marketing.