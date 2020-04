Sunstreams 2.0 weggestuurd: ‘We mochten niet verder zingen van de handhavers van Berg en Dal’

Het duo maakte ooit deel uit van de befaamde Sunstreams - ook wel de Bullen genoemd naar de in 2016 overleden zanger Wim Liebers alias Wim d’n Bul - die in 1979 de hitparades bestormden met Aan de grens van de Duitse Heuvelen.



Tegenwoordig treden Johnny (71, uit Nijmegen) en Bert (74, uit Groesbeek) samen op als de Sunstreams 2.0. Zo hebben ze de afgelopen week verschillende keren bij zorgcentra buiten opgetreden. ,,Als je die mensen ziet genieten, dan weet je waar je het voor doet”, aldus Johnny.



Tien nummers

Uiteraard begonnen ze hun optreden bij de Kloostertuin met Aan de grens van de Duitse heuvelen. De bewoners zongen vanaf hun terrassen mee.



,,We hadden een setje van tien nummers willen doen. Maar we hebben er maar zes kunnen zingen. Want ineens kwamen er van die handhavers en toen moesten we ermee stoppen; er zouden voor de Albert Heijn (in het ernaast gelegen winkelcentrum Bellevue) mensen te kort op elkaar staan om naar ons te kijken. En we hadden geen vergunning”, zegt Johnny.