Supporters van Achilles’29: ‘We laten ons hier niet wegsturen’

Varen kan weer op het Wylerberg­meer

29 september BEEK - Lange tijd was er niets mogelijk op en aan het Wylerbergmeer in Beek. De plas had last van blauwalg en moest worden uitgebaggerd om af te komen van het opgehoopte slib. De klus is geklaard en zie daar: de eerste activiteiten vinden er alweer plaats. Studentenroeivereniging Phocas uit Nijmegen ‘bezet’ dit weekeinde plas en strand.