SVO/VVLK zoekt nieuwe naam en nieuw tenue: VVOLK of SC de Polderboys?

Vuurwerk­ver­bod in Heumen ‘massaal genegeerd’, maar jaarwisse­ling verloopt verder rustig

HEUMEN/GROESBEEK - Dat er in de gemeente Heumen een vuurwerkverbod heerste, was nog niet helemaal te zien toen zaterdagnacht de klok twaalf sloeg. Net als in Nijmegen en andere gemeenten met een vuurwerkverbod werd er vrolijk op los geknald.

1 januari