Tanken in Duitsland? Vergeet je coronabewijs niet

Mensen die naar Duitsland gaan moeten zich vooraf aanmelden op de site einreiseanmeldung.de. Dat hoeft niet als je even de grens overwipt om bijvoorbeeld in Kranenburg bij de Aldi boodschappen te doen of te tanken.



Alleen mensen die langer dan 24 uur in Duitsland blijven moeten dat melden, zo laat de deelstaat Noordrijn-Westfalen weten (de deelstaat die aan een groot gedeelte grenst van Nederland). In onder meer winkels en bij de tankstations geldt nog een mondkapjesplicht.



Volgens Stephan Holthoff-Pförtner, minister voor Europese aangelegenheden van Noordrijn-Westfalen, was het onvermijdelijk dat Nederland en België weer als hoogrisicogebied bestempeld zouden worden. ,,De bondsregering (Berlijn, ThM) moest wel op de sterk gestegen besmettingscijfers in onze buurlanden reageren. Maar belangrijk is dat het kleine grensverkeer mogelijk blijft.”