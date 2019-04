TBS’er die Koen Buitelaar doodstak had seks met sociotherapeut en geeft zijn mooie leven een ‘11’

GROESBEEK/ARNHEM - Roy van K. die 9 jaar cel en tbs met dwangverpleging kreeg wegens het doodsteken van Koen Buitelaar in 2010 buiten discotheek De Hoeve in Groesbeek, heeft seks gehad met een sociotherapeute van de Mesdagkliniek in Groningen. Mede omdat hij dat verzwegen heeft, uitte een psychiater daarop zorgen of zijn behandeling wel is aangeslagen en of hij niet mogelijk een dubbelleven leidt.