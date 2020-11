Te koop, Groesbeekse dancing vol herinneringen aan prille liefdes, Maywood en Gerard Joling



GROESBEEK - Discotheek De Linde in Groesbeek staat te koop, vijftien maanden nadat de familie Derks dancing en zalencentrum verkocht en weer terug huurde. Ging De Linde toen voor 750.000 euro in andere handen over, inmiddels is de vraagprijs 1,4 miljoen euro. Frans Derks, één van de directieleden van De Linde, wil ondanks aandringen helemaal niets kwijt over de verkoop en over wat dat voor de familie betekent.