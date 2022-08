Te vroeg geboren kind overlijdt tijdens oorlog in Groesbeek: ‘Ergens in de tuin ligt een broertje van me begraven’

Verwarde, schreeuwen­de vrouw in Beek: Ooster­poort overweegt een kort geding

BEEK - Wooncorporatie Oosterpoort onderzoekt of het mogelijk is via de juridische weg, zoals een kort geding, een einde te maken aan de overlast van een verwarde, schreeuwende vrouw in een appartementencomplex aan De Geest in Beek. Het is voor de eerste keer dat Oosterpoort deze weg kiest.

10 augustus