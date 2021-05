Teddy Vrijmoet heeft het tuinieren omarmd: ‘De tomaten groeien ons huis uit’

Gerard van Gorkum net verhuisd én geridderd

27 april HOORN - Gerard van Gorkum is vanmorgen door burgemeester Jan Nieuwenburg van de gemeente Hoorn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Van Gorkum kreeg de ridderorde voor zijn verdiensten in Nijmegen en Groesbeek, maar hij woont sinds maandag in Blokker, een dorp in de gemeente Hoorn.