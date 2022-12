Teleurstelling over afwijzen plan voor nieuw wijkje in Leuth

Dorpsmensen John Reijmers uit Beek is carnavals­dier met twee eretitels: ‘Dat ze mij zo hoog hebben zitten, heel bijzonder’

In de serie Dorpsmensen uit het Rijk van Nijmegen vandaag John Reijmers (66) uit Beek. Hij is actief bij de carnavalsvereniging De Cavalieren, is beschermheer van de Schutterij BUB (Beek-Ubbergen Beek) en was eerder al prins carnaval, president en voorzitter bij diezelfde vereniging. Een echt carnavalsdier, zoals hij zichzelf gekscherend noemt.

29 november