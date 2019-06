‘Testdienst’ in een nieuwe kerk

Vuurwapen gesigna­leerd, paniek in Groesbeek

11:48 GROESBEEK - In Groesbeek brak in de nacht van zaterdag op zondag even grote paniek uit. Een duo werd gesignaleerd, een van hen zou zichtbaar zwaaien met een vuurwapen. De melding kwam rond middernacht van omstanders in de Spoorlaan.