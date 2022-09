Kalorama 2.0: wéér een nieuw gebouw klaar, maar Beekse bouwput blijft nog wel een paar jaar

BEEK - De metamorfose van Kalorama is in volle gang. Een voor een verdwijnen de oude gebouwen van het Beekse woon-zorgcentrum onder de sloophamer, om plaats te maken voor fonkelnieuwe panden. Nu is ook het tweede stuk nieuwbouw klaar. Maar de kluswerkzaamheden? Die zijn voorlopig nog niet voorbij.

20 september