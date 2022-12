Thé is Stammkunde en zit er dus warmpjes bij

De Slenk is Dorpshuis van het jaar 2022: ‘De Horst mag blij zijn met zo’n dorpshuis in haar midden’

ARNHEM - Zaterdagmiddag is tijdens de finale in het Provinciehuis in Arnhem dorpshuis De Slenk in De Horst (Groesbeek) uitgeroepen tot Dorpshuis van het jaar 2022. Uit handen van gedeputeerde Peter van ’t Hoog ontving het bestuur van De Slenk een fraaie beker en de felbegeerde cheques van 2500 euro.

10 december