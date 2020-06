Tientallen vissen die sterven door lage waterstand in Ooij worden niet gered

OOIJ - Tientallen vissen die in water in de Ooijpolder aan de oppervlakte drijven, hebben het loodje gelegd door de lage waterstand. De vissen die nog in leven zijn, zijn niet meer te redden. Of beter gezegd: daar wordt geen actie op ondernomen. ,,Het is de natuur”, zegt Twan Teunissen van Staatsbosbeheer, de natuurorganisatie die het water en de omgeving daar in beheer heeft.