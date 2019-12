Tiktokduo Mylene & Rosanne verzorgt prijsuitreiking bij het eerste NK in Heilig Landstichting

In Nederland doen al meer dan een miljoen mensen aan Tiktok, en dan vooral kinderen. Met de app doen gebruikers een favoriete artiest na, maken ze een dansje of doen ze een sketch, met daarbij de keuze uit ontelbaar veel liedjes, filters en geluidseffecten.



Meer dan de helft van alle Nederlandse 12-jarigen heeft een account en dezer dagen worden veel Tiktoks gemaakt in kerstsfeer. Voor museumpark Orientalis in Heilig Landstichting, dat in de kerstvakantie altijd geheel in het teken staat van kerst, was dat reden om het eerste NK Tiktok te organiseren.