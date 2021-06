Tiny house, maar wel met uitzicht op de rivier

Aan de Rijndijk in Millingen komen twee twee tiny houses. De eerste is al een eind op streek. Over twee weken komen de kozijnen erin, begin oktober kunnen Hanita en Ben (ze willen niet met de achternaam in de krant) erin. Met de tweede moet nog begonnen worden. Het is het eerste tiny house in Nederland waarvan in het bestemmingsplan is vastgelegd dat permanente bewoning is toegestaan.

Te groot

,,We hebben nu een eengezinswoning, maar die is gewoon veel te groot”, zegt Hanita. ,,We gebruiken maar een deel van dat huis en waren al lang op zoek naar iets kleiners. We hebben nu deze kavel gekocht en zijn - deels zelf - een tiny house aan het bouwen. We hebben twee keer 36 vierkante meter. Het huis is gasloos, het heeft alleen een aansluiting op de waterleiding. Het is levensloopbestendig, met extra brede deuren zodat je er ook met een rolstoel gemakkelijk in kunt. De fiets zetten we tegen het huis aan, want bijgebouwen mogen niet.”

Quote Het huis is gasloos, het heeft alleen een aanslui­ting op de waterlei­ding Hanita, Toekomstig bewoner

Makelaar Koen Vermeulen uit Millingen heeft de gemeente gevraagd op het weiland achter de dijk nog eens vijf tiny houses te mogen laten bouwen, want de animo is enorm. ,,We hadden de kavels wel 30 keer kunnen verkopen”, zei hij eerder in deze krant. ,,Vanuit het dorp is er veel vraag naar kleine woningen of semi-bungalows in de buurt van de dijk. Dit betreft vooral 50-plussers, die hun vrijstaande woning willen verkopen en kleiner én energieneutraal willen gaan wonen. Deze plek zou zich uitstekend lenen voor meer van dit soort bebouwing. Maar we krijgen ook verzoeken om informatie van elders: tot uit het westen van het land toe.”

Onderbezet

Omdat de afdeling van de gemeente die zulke verzoeken in behandeling moet nemen onderbezet is - wegens ziekte en ambtenaren vertrokken -, kan het nog wel even duren voordat er naar gekeken wordt.